Perché una VPN è sempre utile quando si va in vacanza all'estero

Ad aprile milioni di italiani andranno in vacanza all’estero, approfittando del tradizionale ponte del Primo Maggio e delle vacanze di Pasqua. Tra le buone abitudini di ogni viaggiatore dovrebbe esserci anche l’installazione di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di ottenere una connessione sicura e una privacy di gran lunga superiore quando si naviga in Internet.

Tra i servizi di riferimento in tal senso vi è NordVPN, in questi giorni protagonista di una nuova offerta speciale: 73% di sconto rispetto sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese, tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni rispetto alla data di acquisto.

Entrando più nel dettaglio, ecco quali sono i motivi per cui una VPN è sempre utile quando si va in vacanza all’estero.

1. Navigazione sicura su reti Wi-Fi pubbliche

Quando si è in vacanza spesso e volentieri capita di collegarsi a una rete Wi-Fi gratuita, che sia quella dell’albergo dove si alloggia, dell’aeroporto di partenza, dei musei visitati o delle caffetterie in cui ci si ferma per una pausa ristoratrice. Purtroppo questa tipologia di rete non è sicura, anzi è a tutti gli effetti un bersaglio facile per malintenzionati e hacker. Con una VPN invece è possibile criptare tutto il traffico Internet e proteggere i dati personali da eventuali intercettazioni.

2. Accesso ai propri contenuti preferiti

All’estero i servizi streaming come Netflix, RaiPlay, Mediaset Infinity e altri sono soliti limitare l’accesso ai contenuti in base alla posizione geografica. L’utilizzo di una VPN risolve la situazione simulando una connessione dall’Italia (o altri Paesi), consentendo così di guardare serie, film o altri eventi sportivi come se si fosse a casa propria.

3. Risparmio su prenotazioni e acquisti online

Diversi siti di hotel, noleggi auto e voli modificano i loro prezzi in base al Paese da cui si naviga. Una VPN, come visto, consente non solo di cambiare posizione virtuale, ma anche di confrontare i prezzi da diversi Stati e trovare così le offerte migliori.