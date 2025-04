PrivateVPN offre una crittografia di livello militare: ora in sconto dell'86%

Una delle migliori VPN online per navigare in anonimo, senza che nessuno intercetti il tuo traffico, è sicuramente PrivateVPN. Sono tante le caratteristiche che la posizionano come una delle soluzioni di rete virtuale privata tra le più apprezzate dagli utenti. Una di queste è la crittografia avanzata che mette a disposizione.

Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio cosa si intende per crittografia e perché quella garantita da PrivateVPN è una delle più all’avanguardia. Detto questo, ti farà piacere sapere che in questo momento PrivateVPN è in offerta al prezzo di 2,08€ al mese grazie allo sconto dell’86% ora disponibile.

Come PrivateVPN protegge i tuoi dati personali grazie alla sua crittografia di massimo livello

In sintesi, quando si usa PrivateVPN, i dati dell’utente – mentre viaggiano verso un server VPN – vengono codificati in modo tale che non possano essere intercettati da potenziali malintenzionati. Di fatto, questo tool agisce come se fosse un tunnel che protegge i tuoi dati dalle minacce esterne nel momento in cui ci si connette ad Internet e ci si vuole collegare a delle pagine web.

Ciò è possibile grazie all’alto grado di crittografia messo a disposizione dal servizio: PrivateVPN possiede una crittografia di livello militare, uno standard noto come AES (Advanced Encryption Standard) 256, lo stesso utilizzato dall’esercito statunitense. Questo metodo di crittografia utilizza il livello più complesso di codifica simmetrica disponibile, per rendere la protezione dei dati ultra efficace. Grazie ad essa, la tua attività web non può essere registrata in alcun modo: non lascerai tracce.

E non è finita qui: PrivateVPN infatti aggiunge un quid in più, ovvero la combinazione di crittografia AES con protocolli di comunicazione ad alte prestazioni, come WireGuard. Le reti che lo utilizzano sono sia più sicure che più veloci.

E poi ci sono tutte le altre funzionalità della VPN in questione, dai server presenti in tutto il mondo ad altre caratteristiche tecniche, come il kill switch presente anche su Android e iOS. Tutto questo a soli 2,08€ al mese per tre anni. Per attivarla vai sul sito di PrivateVPN.