Antivirus Avast in sconto fino al 60% con l'offerta di primavera

I prodotti antivirus Avast sono in sconto fino al 60% grazie alla nuova offerta speciale di primavera. La promo in corso terminerà il prossimo 8 aprile e coinvolge anche le soluzioni all-in-one Premium Security e Ultimate, disponibili rispettivamente al prezzo annuale scontato di 32,79 euro e 41,59 euro.

Entrambe assicurano una protezione avanzata da virus, malware, siti di phishing e attacchi ransomware su tutti i propri dispositivi in uso. Si dimostrano inoltre efficaci nell’impedire l’accesso a siti web non sicuri, verificare la sicurezza delle reti Wi-Fi e bloccare gli eventuali attacchi con accesso remoto da PC. Il piano Ultimate include anche i servizi SecureLine VPN, Cleanup Premium e AntiTrack, che assicurano sicurezza e privacy online, performance elevate del PC e protezione dell’identità online.

Antivirus Avast in offerta a partire da 2,73 euro al mese

Il pacchetto Premium Security è in offerta a 32,79 euro per il primo anno invece di 72,99 euro, l’equivalente di 2,73 euro al mese, per effetto del 55% di sconto dell’offerta di primavera. Per il piano Ultimate, invece, lo sconto arriva al 60%, con un prezzo scontato di 41,59 euro in un anno, vale a dire 3,47 euro al mese.

I prodotti Avast sono utilizzati da centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo, sono prodotti nell’Unione Europea e sono disponibili per PC, Mac, smartphone e tablet Android, nonché iPhone e iPad. Inoltre, beneficiano di una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Per gli utenti alla ricerca di una soluzione di cybersicurezza completa, il piano ideale è il pacchetto Ultimate, che oltre all’antivirus include anche una VPN per criptare la connessione alla rete Internet (prodotto SecureLine VPN), uno strumento per impedire agli inserzionisti e ad eventuali hacker di tracciare le attività sul web (prodotto AntiTrack), e un potente tool per rimuovere gli elementi inutili e velocizzare i propri dispositivi (prodotto Cleanup Premium).