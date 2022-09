NordVPN: tre mesi gratis e risparmi 256 euro

La tutela della privacy e delle proprie informazioni non ha prezzo. O forse sì? È il caso di dirlo, grazie alla nuova promozione lanciata da NordVPN, che consente di ottenere il pacchetto completo risparmiando ben 256 euro. Un’occasione da non perdere, per sottoscrivere l’abbonamento biennale ottenendo, inoltre, tre mesi gratis di accesso al servizio.

Sconto di 256 euro per due anni (+ tre mesi gratis) di NordVPN

Non c’è solo una Virtual Private Network in grado di cifrare ogni singolo bit del traffico dati trasmesso e ricevuto, ma una vera e propria suite per la sicurezza che include funzionalità come Threat Protection per tenere lontano il codice maligno dei malware, il blocco automatico dei tracker e delle inserzioni pubblicitarie durante la navigazione e un password manager accessibile da qualsiasi dispositivo. A completare il quadro sono il Data Breach Scanner che segnala eventuali compromissioni dei dati personali e 1 TB di spazio sul cloud per lo storage.

Sono tre i piani dell’abbonamento biennale proposti, tutti con tre mesi gratis e forti sconti. Ecco quanto si risparmia.

Compatibile con tutti i dispositivi, grazie ad applicazioni per ogni sistema operativo aggiornate di continuo (con interfaccia in italiano), NordVPN permette di scegliere tra oltre 5.500 server distribuiti in 59 paesi di tutto il mondo. Si ha così la possibilità non solo di mettere al riparo privacy e dati personali, ma anche di aggirare eventuali censure, attività di sorveglianza e blocchi geografici.

