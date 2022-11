NordVPN è la VPN per chi ama i contenuti in streaming

Ami guardare contenuti in streaming dalle tue piattaforme preferite? Forse ti stai perdendo qualcosa se ancora non hai installato NordVPN, la VPN amica dello streaming. Non ne hai mai sentito parlare? Allora è arrivato il momento di rivoluzionare il tuo intrattenimento.

Infatti, questo provider non solo rende la tua connessione protetta e anonima, ma anche illimitata. Attenzione, non è che magicamente il tuo piano a consumo diventa senza limiti attivandolo sui tuoi dispositivi. In realtà con illimitato si intende senza confini, in assenza di censure.

Praticamente, tu fino ad oggi hai visitato solo una minima parte del Web perché, per l’appunto, limitato dalle restrizioni geografiche imposte nella zona in cui vivi. Immagina, invece, di poter vedere tutti i contenuti che in questo momento può vedere un americano, un cinese o un australiano, solo per fare un esempio.

La soluzione è NordVPN perché grazie ai suoi server VPN potrai aggirare qualsiasi limitazione e censura accedendo a un mondo di contenuti. Si tratta di un’ottima soluzione per non avere più costrizioni da parte delle piattaforme di streaming live e on demand che circoscrivono l’accesso entro i confini del Paese dove è stato sottoscritto l’abbonamento.

NordVPN è la VPN che migliora il tuo streaming

Comunque NordVPN non è la VPN che abbatte solo le restrizioni, ma migliora anche lo streaming. Non ci credi? Provala per 30 giorni e sperimenta tutti i suoi benefici grazie alla politica “soddisfatto o rimborsato” valida entro 30 giorni dalla data di acquisto.

I suoi server sono costantemente aggiornati per offrire le migliori prestazioni possibili. Con questo provider la tua larghezza di banda diventa illimitata. Lo streaming risulta stabile, veloce e soprattutto senza buffering fastidiosi. Una vera e propria benedizione!

Secondo una ricerca di AV-Test, la velocità in download fornita da NordVPN è migliore rispetto a quella di molte VPN. Infatti, può raggiungere e superare i 6730 Mbps. Approfitta subito dell’offerta Black Friday. Attivala al 63% di sconto con 3 mesi gratis in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.