Norton 360 Advanced: la nuova protezione delle informazioni personali

Norton 360 Advanced si rinnova, introducendo strumenti ancora più avanzati per garantire la massima sicurezza delle informazioni personali online. Grazie alla nuova funzionalità integrata, ora puoi proteggere i tuoi dati sensibili non solo durante la navigazione web, ma anche sui social media.

Il tutto approfittando di un’offerta speciale che permette di ottenere Norton 360 Advanced con il 66% di sconto, al prezzo di 3,75€ al mese per il primo anno.

Norton 360 Advanced protegge i tuoi dati personali

Il Dark Web Monitoring è una delle principali novità di Norton 360 Advanced. Questo strumento scansiona costantemente il dark web, una parte nascosta di Internet dove spesso vengono scambiati dati rubati, come password, numeri di carta di credito e informazioni personali. Se uno dei tuoi dati dovesse comparire in questo contesto, questo strumento ti invierà immediatamente un avviso, permettendoti di agire tempestivamente per proteggere i tuoi account e prevenire furti d’identità.

Oltre al Dark Web Monitoring, Norton 360 Advanced introduce il Social Media Monitoring, un alleato fondamentale per mantenere i tuoi profili social al sicuro. Questa funzione monitora i tuoi account sui principali social network, rilevando eventuali tentativi di appropriazione dell’account, segnalando attività sospette e individuando contenuti inappropriati che potrebbero compromettere la tua privacy o danneggiare la tua reputazione online.

Oltre alle nuove funzionalità, Norton 360 Advanced continua a offrire una protezione completa per i tuoi dispositivi:

Antivirus potente e leggero per bloccare virus , malware e ransomware ;

potente e leggero per bloccare , e ; VPN sicura per navigare online in modo anonimo e protetto ;

per navigare online in modo e ; Password Manager integrato per memorizzare in modo sicuro tutte le tue credenziali di accesso ;

integrato per memorizzare in modo sicuro tutte le tue ; Backup su cloud per proteggere i tuoi file più importanti da perdite accidentali.

Per chi desidera una protezione avanzata a un prezzo competitivo, questa è l’occasione perfetta. Attivando Norton 360 Advanced oggi, puoi ottenere uno sconto del 66% sul piano annuale e pagare solo 3,75€ al mese per il primo anno. Visita subito il sito ufficiale di Norton per scoprire tutti i dettagli dell’offerta esclusiva.