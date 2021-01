Norton 360 Deluxe 2021, sconto del 58% su Amazon

Prima di avventurarsi su Internet è sempre consigliata l’installazione di un buon antivirus. In alcuni casi è utile sfruttare un pacchetto completo che offre altre funzionalità. Uno dei prodotti più popolari è senza dubbio Norton 360. La versione Deluxe 2021 della suite di sicurezza, che può essere acquistata su Amazon con uno sconto del 58%, protegge fino a cinque dispositivi per 15 mesi.

Norton 360 Deluxe 2021: solo 24,99 euro su Amazon

Norton 360 Deluxe 2021 è una suite completa che include sette funzionalità. La più importante è ovviamente quella che protegge i dispositivi contro virus, spyware, malware e ransomware, utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico.

Molto utile è anche lo Smart Firewall per PC e Mac che monitora il traffico di rete per bloccare eventuali accessi non autorizzati. Per conservare le credenziali di login in un posto sicuro (protetto dalla crittografia) è possibile sfruttare il Password Manager sul cloud.

La suite include anche SecureVPN, una rete privata virtuale che garantisce privacy e sicurezza, nascondendo l’indirizzo IP e cifrando i dati. Ci sono inoltre la protezione minori (controllo parentale), il backup sul cloud (solo per Windows) e Safecam per PC che blocca l’accesso alla webcam.

La versione di Norton 360 Deluxe 2021 disponibile su Amazon include una licenza per 15 mesi con rinnovo automatico (che può essere disattivato) per 5 dispositivi (PC, Mac, smartphone o tablet). Il codice di attivazione dell’abbonamento viene inviato tramite email. Il prezzo della suite è 24,99 euro.