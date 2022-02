Norton 360 Deluxe in offerta a 34,99 euro per sole 72 ore!

Norton 360 Deluxe, una delle suite di protezione antivirus più utilizzate e conosciute in rete, è adesso in offerta a soli 34,99 euro. La promozione, che permette di risparmiare il 63% sul prezzo di listino, è valida per il primo anno di abbonamento.

La sottoscrizione permette di proteggere fino a 5 dispositivi diversi tra PC, Mac, smartphone o tablet iOS e Android ed è completa di protezione multilivello, Secure VPN e della nuova tecnologia Dark Web Monitoring.

Norton 360 Deluxe, cosa comprende l’abbonamento in offerta a 34,99 euro per un anno

Norton 360 Deluxe è studiato per offrire una protezione completa del proprio PC o dispositivo, includendo servizi di ultima generazione come la SecureVPN e l’ultima novità dell’azienda di sicurezza informatica: Dark Web Monitoring.

Questa tecnologia è pensata appositamente per proteggere i propri dati dal Dark Web, una parte “sommersa” di internet in cui i normali motori di ricerca non possono accedere e dove i criminali informatici sono soliti vendere informazioni. Grazie a Dark Web Monitoring, potrete cercare il vostro indirizzo email nei mercati del Dark Web ed essere informati se presente.

Per il resto, Norton 360 Deluxe garantisce tutte le funzioni dell’antivirus di base, come la protezione in tempo reale da spyware, virus, malware e ransomware, firewall per PC e Mac, password manager e supporto costante dal supporto tecnico per la protezione dagli attacchi in rete.

A questo pacchetto si aggiungono 50 GB di spazio per il backup del PC nel cloud, un sistema per la protezione dei minori, inclusa la funzione “Orario di Scuola” per gestire l’ambiente di apprendimento online dei propri figli in modo sicuro, e il blocco di accessi non autorizzati alla webcam del PC.

Tutto questo può essere vostro a soli 34,99 euro per un anno o, se preferite, è disponibile anche l’abbonamento di due anni a 79,99 euro, scontato del 57% sul prezzo di listino di 189,99 euro. Affrettatevi però: l’offerta è valida solo per le prossime 72 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.