Norton 360 Deluxe: sconto 63% per il primo anno

Nel catalogo della software house statunitense ci sono diverse soluzioni di sicurezza, ma la protezione completa si può ottenere solo con Norton 360. Attualmente è possibile sfruttare un'ottima promozione che permette di sottoscrivere l'abbonamento per un anno alla versione Deluxe con lo sconto del 63%. Il software può essere utilizzato su cinque dispositivi.

Norton 360 Deluxe: 34,99 euro per 12 mesi

In termini di funzionalità, Norton 360 Deluxe è quasi identica alla versione Premium. Le uniche differenze sono rappresentate dal numero di dispositivi supportati (Windows, macOS, Android e iOS) e dallo spazio sul cloud. Ovviamente il componente principale della suite di sicurezza è il popolare antivirus che rileva ogni tipo di malware, sfruttando intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

Norton 360 Deluxe offre inoltre un firewall che monitora il traffico in entrata e uscita, un password manager con crittografia e la protezione minori (controllo parentale) che consente di conoscere le attività online dei figli, le app installate e la posizione GPS (Android e iOS).

La privacy online viene garantita tramite la Secure VPN e il tool SafeCam per PC che blocca l'accesso alla webcam. Per evitare di perdere tutti i dati in caso di rottura del disco o di attacco ransomware è possibile effettuare il backup dei file sul cloud, utilizzando 50 GB di spazio. La funzionalità Dark Web Monitoring, infine, verifica se le informazioni personali sono finite nel dark web.

L'abbonamento per un anno a Norton 360 Deluxe costa 34,99 euro, invece di 94,99 euro (sconto 63%). È possibile sottoscrivere anche l'abbonamento per due anni a 79,99 euro, invece di 189,99 euro (sconto 57%).