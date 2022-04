Norton 360 Deluxe in sconto: risparmia il 63%

Quando si parla di sicurezza informatica, è importante affidarsi a nomi ben consolidati nel settore.

Esiste infatti una ristretta cerchia di marchi che, grazie a grande esperienza nonché alta professionalità, offrono ampie garanzie di efficacia. Contrastare i moderni virus, ma anche altre minacce come malware, ransomware e la temuta pratica del phishing, non è semplice.

Nella rete del giorno d’oggi, pericolosa sotto svariati punti di vista, Norton resta un punto di riferimento. Stiamo parlando di un’azienda fondata nell’ormai lontano 1990 e che, dal momento della sua nascita, non ha mai smesso di innovarsi e cercare di proteggere i propri utenti.

La suite Norton 360 Deluxe, di fatto, rappresenta quanto di meglio ha da offrire il marchio statunitense. Ma cosa può offrire agli utenti? E soprattutto, quanto costa visti gli attuali sconti a cui il pacchetto è soggetto?

Norton 360 Deluxe: tutta l’esperienza di un’azienda che ha fatto la storia degli antivirus

Il concetto classico di antivirus, ad oggi, è ampiamente superato. In virtù di ciò, Norton 360 Deluxe offre una serie di soluzioni in grado di agire tempestivamente e nel miglior modo possibile a seconda del tipo di minaccia.

Le in sistema di protezione da minacce in tempo reale non può mancare, merita una citazione anche Secure VPN. Questa Rete Privata Virtuale permette di evitare il tracciamento delle attività dell’utente, attraverso sistemi avanzati di sicurezza come la crittografia.

Sempre per proteggere la privacy e i preziosi dati degli utenti, Norton ha dotato la suite in questione di un efficiente Password Manager, in grado di memorizzare e gestire le parole d’accesso per app e piattaforme sensibili (come servizi legati a carte di credito e banche). Lo Smart Firewall per PC e il Firewall per Mac, sono altre soluzioni in grado di contrastare anche le azioni più avanzate perpetrate dai pirati informatici.

Infine, merita una citazione una funzione introdotta recentemente. Stiamo parlando del Dark Web Monitoring, un’utility che monitora e manda degli avvisi se sul Dark Web vengono individuate informazioni riguardanti l’utente.

Quanto può costare un insieme così variegato ed efficace di strumenti? Grazie allo sconto del 63% sulla sottoscrizione annuale, è possibile pagare Norton 360 Deluxe solamente 34,99 euro, rispetto ai 94,99 del prezzo di listino.

