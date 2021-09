Norton 360 for Gamers, il piano annuale in sconto a 34,99€

Norton 360 for Gamers è l'ultima novità di casa Norton, pensata per offrire una protezione avanzata per dispositivi, account di gioco e risorse digitali di tutti i giocatori su PC. L'abbonamento annuale, che protegge fino a tre dispositivi PC, Mac, Smartphone o Tablet, è in offerta esclusiva al costo di 34,99 euro, con un risparmio del 61%. Compreso nel prezzo ci sono tantissime funzionalità interessanti, studiate per difendere i Gamers dall'attacco di virus e malware durante le sessioni di gioco.

Norton 360 for Gamers: cosa è compreso nel piano annuale

Numerose le funzionalità aggiuntive che si otterranno all'acquisto dell'abbonamento in sconto. Prima fra tutte Dark Web Monitoring: questo strumento monitora il Dark Web in cerca di informazioni personali derubate all'utente – compresi gamertag, nomi utente e indirizzi e-mail – e lo notifica in caso di riscontri positivi; un'altra risorsa utile ai videogiocatori è Game Optimizer, in grado ottimizzare le prestazioni del dispositivo in uso per massimizzare la velocità di gioco e offrire un'esperienza ancora più coinvolgente. Lo spazio non basta mai? Norton offre, compreso nel prezzo, 50 GB di backup nel cloud per archiviare le proprie clip di gioco online e i file più importanti liberando spazio.

Durante una sessione di gaming, l'ultima cosa che si vorrebbe è essere disturbati da fastidiose notifiche. Con lo strumento di ottimizzazione notifiche, che si attiva automaticamente in modalità schermo intero, Norton avvisa l'utente soltanto in casi di urgenza, come minacce rilevate o rischi per il dispositivo. Anche navigare in modo sicuro diventa una priorità quando si gioca online: perciò vi è compresa nella licenza una Secure VPN che permette all'utente di navigare in modo anonimo e assolutamente sicuro, proteggendolo al tempo stesso da attacchi DDoS e doxxing.

Norton 360 for Gamers ha fatto della sicurezza la sua bandiera, senza limitarsi soltanto ad attacchi virus o malware. Grazie alla sicurezza avanzata a più livelli, minacce e attacchi phishing via chat, SMS o e-mail non saranno più un problema. Infine, tre ulteriori strumenti a disposizione nell'abbonamento annuale rendono Norton un antivirus completo a 360°: SafeCam per PC, che aiuta a prevenire potenziali blocchi dello streaming e tentativi di accesso alla webcam, Smart Firewall per PC in grado di monitorare costantemente le comunicazioni fra il proprio computer e gli altri, e Password Manager, utile risorsa per generare e conservare password, dati di carte di credito e altre credenziali online.

L'abbonamento annuale a Norton 360 for Gamers è in offerta al prezzo esclusivo di 34,99 euro, anziché 89,99 euro. Un risparmio del 61% per un antivirus in grado di rispondere alle esigenze più importanti dei giocatori di tutto il mondo.