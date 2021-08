Norton 360 for Gamers: sicurezza con 34,99 euro

Sul mercato ci sono diverse soluzioni che garantiscono la sicurezza durante la navigazione online. Norton 360 for Gamers è invece un software pensato esclusivamente per i giocatori, in quanto offre diverse funzionalità assenti nei prodotti concorrenti. Grazie all'attuale promozione è possibile sottoscrivere un abbonamento (primo anno) a 34,99 euro per proteggere fino a tre dispositivi.

Norton 360 for Gamers: sconto del 61% per un anno

Norton 360 for Gamers è sostanzialmente la versione ottimizzata per il gioco online di Norton 360 Deluxe. Gli utenti troveranno quindi il noto antivirus che intercetta le principali minacce informatiche, tra cui i sempre più diffusi ransomware. Blocca inoltre i tentativi di phishing via chat, SMS o email e rileva eventuali falle di sicurezza nei giochi.

La suite include anche un firewall per il monitoraggio del traffico, un password manager per la generazione e conservazione delle password, una VPN per la navigazione anonima, il backup sul cloud (50 GB) dei file e il tool SafeCam per bloccare l'accesso alla webcam del PC.

La funzionalità Dark Web Monitoring verifica se i dati personali, incluso il gamertag, sono stati rubati. Rispetto alle altre versioni, Norton 360 for Gamers mostra meno notifiche, ad eccezione di quelle che avvisano l'utente di un attacco in corso. Quando viene rilevata la modalità a schermo intero, il software disattiva automaticamente tutti gli avvisi di sicurezza, tranne quelli critici. Infine, il Game Optimizer ottimizza le prestazioni per una migliore esperienza di gioco.

Grazie all'offerta attuale, valida per il primo anno, l'abbonamento costa solo 34,99 euro, invece di 89,99 euro (sconto del 61%).