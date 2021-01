Norton 360 for Gamers, -60% per un antivirus speciale

Forse non tutti lo conoscono, ma può essere utile per una categoria speciale di utenti: quanti giocano online. Norton 360 for Gamers è oggi in offerta al prezzo di soli 19,99 euro (con sconto pari al 60%) per un abbonamento annuale che mette a disposizione una suite dedicata con codice d’attivazione tramite email.

Le differenze non sono sostanziali rispetto alle altre versioni perché, di fatto, la suite è costruita sugli algoritmi tradizionali di analisi e protezioni del mondo Norton 360. Tra le peculiarità v’è però ad esempio lo stop agli avvisi di sicurezza (tranne quelli critici) quando si utilizza la modalità a schermo intero: così facendo l’antivirus evita di disturbare le sessioni di gioco senza una motivazione di effettiva urgenza. Inoltre è prevista una protezione VPN per una tutela ulteriore, l’ottimizzazione delle notifiche ed un password manager per le singole sessioni di gioco.

L’offerta prevede la possibilità di installare l’antivirus su un massimo di tre dispositivi, sia PC che Mac.