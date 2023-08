Norton 360 Premium, 63% di sconto e protezione per 10 dispositivi

Il pacchetto più completo di Norton è 360 Premium, il quale offre l’accesso a una serie di strumenti tra cui la protezione in tempo reale contro le minacce informatiche attraverso un programma antivirus.

Inoltre, il pacchetto include anche Secure VPN, un servizio VPN illimitato che ti consente di navigare in Internet in modo sicuro crittografando i tuoi dati e geolocalizzando la tua posizione in un altro paese.

Grazie alla promo in corso, il bundle è disponibile per un anno al prezzo di 39,99 euro, che rappresenta uno sconto del 63%. In pratica, pagherai soltanto 3,33 euro al mese.

La caratteristica più importante di Norton 360 Premium è quella di poter utilizzare sia l’antivirus che la VPN su un massimo di 10 dispositivi diversi, il tutto utilizzando contemporaneamente il software di sicurezza.

Norton 360 Premium, antivirus e VPN insieme per una protezione totale

Se scegli Norton 360 Premium, otterrai pieno accesso a tutti i sistemi di protezione di Norton. Questo pacchetto completo è composto da:

protezione antivirus in tempo reale su un massimo di 10 dispositivi;

su un massimo di 10 dispositivi; servizio Secure VPN che geolocalizza l’indirizzo IP in un altro Paese e crittografa il tuo traffico dati;

che geolocalizza l’indirizzo IP in un altro Paese e crittografa il tuo traffico dati; spazio cloud per il backup dei dati da 75 GB ;

; password manager multi-piattaforma;

multi-piattaforma; servizi SafeCam per PC, Dark Web Monitoring e Protezione minori.

Con l’offerta attuale, avrai tutto questo pagando soltanto il primo anno 39,99 euro (sconto 63%). Puoi attivare i vari software su 10 dispositivi, tra cui Mac, Windows, iOS/iPadOS e Android.

Clicca sul link qui sotto e acquista la protezione: pagherai in pratica soltanto 3,33 euro al mese.

