Norton 360 Premium a soli 39€: molto più di un antivirus

Norton 360 Premium è molto più di un antivirus. Si tratta di un sistema di sicurezza pluripremiato che unisce diverse funzionalità indispensabili per mantenere i propri dispositivi, dati e privacy al sicuro da pericolose minacce informatiche.

Inizia il 2023 all’insegna della sicurezza attivando la sua app sui tuoi dispositivi. Grazie all’offerta di fine anno ottieni l’abbonamento annuale a soli 39 euro, invece di 109,99 euro. Stiamo parlando di un ottimo sconto del 63% dal prezzo di listino.

Otterrai così una suite completa in grado di mettere sotto chiave qualsiasi informazione possa essere violata o sfruttata dai cybercriminali. Norton 360 Premium nasce come potente antivirus con protezione in tempo reale costantemente aggiornata.

Norton 360 Premium antivirus: tutte le funzionalità incluse

Vediamo quindi quali sono tutte le funzionalità incluse con Norton 360 Premium, oltre alla protezione antivirus in tempo reale. Per prima cosa potrai decidere se attivare anche Secure VPN. Si tratta di una potente VPN in grado di rendere anonima la tua navigazione online.

Il suo sistema si poggia su una scansione intelligente della rete che può anche decidere autonomamente se è necessario attivare o no questa difesa, identificando la rete come sicura o meno. In questo modo sarai sempre protetto. Nel dubbio puoi sempre tenerla in funzione.

In aggiunta avrai anche un prezioso Password Manager in grado di generare password sicure, registrare e conservare le tue credenziali di accesso oltre che compilare autonomamente le richieste di accesso attingendo a quelle salvate in precedenza.

Altra funzionalità fantastica è la Dark Web Monitoring. Si tratta di una scansione permanente del Web nascosto alla ricerca dei tuoi dati personali e sensibili per verificare che non siano in vendita. In caso di allarme potrai agire prontamente per difenderti cambiando password o bloccando le tue carte di pagamento.

Per PC hai anche inclusi SafeCam, che blocca gli accessi sconosciuti a webcam e microfoni, Orario di Scuola, una connessione dedicata ai bambini, e 70GB di backup nel cloud. Insomma, Norton 360 Premium è l’antivirus che devi avere. Oggi a soli 39 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.