Norton 360 Premium a un PREZZO POTENTE, solo per OGGI

Con Norton 360 Premium ottieni un potente antivirus completo con altrettante funzionalità di ultima generazione a completare la protezione. Grazie alla promozione di oggi, attivi il tuo abbonamento personale a un prezzo potente. Sfrutta subito questa incredibile occasione e metti al sicuro tutti i tuoi dati personali e i tuoi dispositivi.

Scegli la protezione avanzata per i tuoi dispositivi con funzioni perfette per la tua privacy online. Lasciati sorprendere da questa suite di sicurezza informatica che ha tutto l’occorrente per proteggere la tua identità digitale e avvisarti in caso di pericolose violazioni, così da poter agire per tempo e soprattutto prima che sia troppo tardi.

Per prima cosa, con Norton 360 Premium hai una protezione in tempo reale dalle minacce. Questa sicurezza avanzata inclusa in un antivirus pluripremiato contribuisce a proteggere i tuoi dispositivi da qualsiasi pericolo online esistente ed emergente. Inoltre, ti assicuri un sistema in grado di salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando accedi online.

Norton 360 Premium: 8 funzionalità in un’unica soluzione

Attiva ora Norton 360 Premium in super sconto e scopri tutte le 8 funzionalità incluse in un’unica soluzione adatta a chi vuole il massimo della sicurezza sia online che offline. Quando si tratta di protezione meglio affidarsi a chi conosce bene il mestiere affrontando ogni rischio da tantissimi anni e senza mai fallire. Ecco cosa ti aspetta abbonandoti a questa suite:

protezione antivirus in tempo reale, potente e sempre aggiornata; Secure VPN per navigare online in totale anonimato tramite la rete privata virtuale senza tracciamento delle attività con crittografia avanzata; Password Manager per generare, memorizzare e gestire facilmente e in totale sicurezza password, carte di credito e credenziali; Backup del PC nel per salvare file e documenti importanti come misura preventiva contro perdite di dati, furto e ransomware; protezione minori per gestire le attività online dei figli; SafeCam per PC che avvisa dei tentativi di accesso alla webcam e aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati; orario di scuola per l’apprendimento a distanza; Dark Web Monitoring che monitora e ti avvisa se vengono trovate le tue informazioni personali nel Dark Web.

