Norton 360 Premium: proteggi 10 dispositivi con sconto del 60%

Norton 360 Premium è una soluzione di sicurezza completa che offre una protezione avanzata per un massimo di 10 dispositivi, tra PC, Mac, smartphone e tablet. È compatibile con gli ecosistemi più diffusi e ti permette di essere al riparo dalle minacce informatiche più recenti. La promozione attuale ti consente di acquistarlo a soli 44.99€ per il primo anno, invece che a 114.99€, grazie allo sconto del 60%.

Norton 360: sconto del 60% da non perdere

Norton 360 Premium offre diverse funzionalità che garantisce una sicurezza di alto livello ai tuoi dispositivi collegati in rete. La protezione in tempo reale aiuta a proteggere i tuoi PC, Mac, smartphone o tablet dalle minacce online esistenti e future, salvaguardando le tue informazioni riservate e finanziarie quando accedi online. Le definizioni sono infatti costantemente aggiornate, per impedire brutte sorprese che possono scaturire da nuovi malware.

Include una VPN che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, aggiungendo una crittografia avanzata per mantenere privati i tuoi dati, come password ed estremi dei conti bancari, nonché accedere ai siti con limitazioni geografiche e fruire di tutti i contenuti.

Tra le funzionalità c’è anche un gestore password con cui puoi generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro le tue credenziali. Hai anche a disposizione 75 GB di spazio cloud per il backup dei tuoi dati, come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware.

Con la funzione di protezione minori, puoi gestire le attività online dei tuoi figli, aiutandoli a esplorare, imparare e godersi il loro mondo connesso con maggiore sicurezza.

SafeCam ti avvisa dei tentativi di accedere alla webcam del dispositivo e ti aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati, mantenendo al sicuro la tua privacy.

Non ti resta che approfittare dello sconto del 60% per acquistare il pacchetto a un prezzo ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.