Norton 360, protezione avanzata per i tuoi dispositivi

Sei alla ricerca di un antivirus che possa assicurarti una protezione dalle minacce in tempo reale? Ciascuno di noi dovrebbe dotare ii dispositivi con cui naviga online con un antivirus capace di offrire una sicurezza elevata. Nel caso di Norton Antivirus, la sicurezza avanzata contribuisce a proteggere i tuoi dispositivi dalle minacce online e a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie ogni volta che accedi online.

Con l’abbonamento a Norton 360 Premium puoi avere una protezione avanzata per tutti i tuoi dispositivi. Ma i servizi offerti non terminano qui: Norton include infatti in un’unica soluzione funzionalità per la tua privacy online, tra cui Secure VPN e Dark Web Monitoring. Se scegli l’abbonamento di 1 anno il costo è pari a 104,99 euro per il primo anno mentre l’abbonamento da 2 anni è offerto a 209,99 euro per i primi due anni.

Con Norton Antivirus puoi avere:

Protezione dalle minacce in tempo reale

Secure VPN per navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza con la rete privata virtuale (VPN) senza tracciamento delle tue attività

Password Manager per generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online

Backup del PC nel cloud

Protezione minori per gestire le attività online dei tuoi figli

SafeCam per PC che ti avvisa dei tentativi di accedere alla webcam e ti aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati.

Scegli l’abbonamento a Norton che preferisci

Tra gli abbonamenti più economici attualmente disponibile, c’è Norton antivirus Plus al costo di 34,99 euro all’anno con cui puoi proteggere 1 dispositivo da virus, malware, ransomware e hackeraggio.

Se non dovessi essere soddisfatto Norton offre la Promessa Protezione Virus: se il tuo dispositivo viene colpito da un virus che non si riesce a rimuovere ti rimborserà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.