Norton 360, sconto fino al 65% e protezione totale

Attualmente, Norton 360 è la suite di protezione leader nel campo della sicurezza informatica.

L’offerta di Norton non solo fornisce una soluzione conveniente, ma offre anche un’ampia gamma di strumenti per garantire un accesso sicuro a Internet, massimizzando così la protezione del dispositivo.

Scegliere Norton 360 significa avere accesso a un programma antivirus che identifica e neutralizza efficacemente le minacce in tempo reale.

Inoltre, senza incorrere in costi aggiuntivi, Norton 360 offre un servizio VPN illimitato che garantisce un accesso sicuro a Internet.

Questa VPN consente di selezionare il paese di connessione desiderato, aggirando così qualsiasi restrizione geografica.

Norton 360 è offerto in varie edizioni. Ad esempio, il piano Deluxe consente di proteggere fino a 5 dispositivi (inclusi computer, smartphone e tablet) a un costo annuale di 34,99 euro.

Al contrario, il piano Premium, che costa 44,99 euro, estende la protezione a 10 dispositivi. Se ti interessa attivare uno dei piani disponibili, vai al sito web di Norton cliccando sul link qui sotto.

Hai bisogno di una protezione antivirus e di una VPN? Opta per Norton 360

Se un utente dovesse optare per Norton 360, avrebbe il vantaggio dell’accesso a una suite completa di servizi.

Questi includono la difesa in tempo reale da virus, malware e ransomware. Il software è dotato di una funzione di rilevamento e blocco automatico delle minacce.

Inoltre, gli utenti possono godere dei vantaggi di una VPN illimitata per una navigazione Internet sicura.

Norton 360 offre fino a 75 GB di spazio di archiviazione nel cloud per i backup del PC. Per una maggiore sicurezza, sono disponibili funzionalità extra come Dark Web Monitoring e Child Protection.

Inoltre, Norton 360 offre protezione estesa su più dispositivi contemporaneamente, con supporto per un massimo di 10 dispositivi tra cui PC Windows, macOS, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Approfittando dell’attuale offerta promozionale, Norton 360 è ora disponibile a un prezzo ridotto. Il piano Deluxe, che fornisce protezione per un massimo di 5 dispositivi, ha un prezzo di 34,99 euro all’anno (sconto del 65%).

Invece, il piano Premium, che offre protezione per un massimo di 10 dispositivi, ha un prezzo di 44,99 euro. Per attivare una delle due promozioni, clicca sul link qui sotto.

