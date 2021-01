Norton 360, sicurezza totale a prezzi scontati

Sul mercato esistono numerose soluzioni di sicurezza, ma Norton 360 è sicuramente una delle più popolari. La software house statunitense offerte quattro versioni della suite “all-in-one”, la più recente della quale è ottimizzata per il gaming. Gli utenti possono sfruttare interessanti sconti (fino al 63%) sul primi anno di abbonamento.

Norton 360: massima protezione online

Le quattro versioni di Norton 360 condividono la maggioranza delle funzionalità. Il componente principale è ovviamente il famoso Norton Antivirus che protegge contro virus, malware, spyware e ransomware mediante la tecnologia di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. La principale differenza è rappresentata dal numero di dispositivi protetti (da uno a dieci).

Sono inoltre inclusi il firewall per PC e Mac che monitora e blocca il traffico sospetto, password manager, SafeCam che blocca l’accesso alla webcam e Secure VPN che nasconde il vero indirizzo IP. Gli utenti possono anche sfruttare il backup dei dati sul cloud (10 GB per Norton 360 Standard, 50 GB per Norton 360 Deluxe e for Gamers, 75 GB per Norton 360 Premium).

Queste sono le offerte disponibili per un anno di abbonamento:

Norton 360 Standard: 29,99 euro (sconto del 60%)

(sconto del 60%) Norton 360 Deluxe: 34,99 euro (sconto del 63%)

(sconto del 63%) Norton 360 Premium: 44,99 euro (sconto del 57%)

(sconto del 57%) Norton 360 for Gamers: 39,99 euro (sconto del 53%)

Per le versioni Standard, Deluxe e Premium è possibile usufruire anche di sconti (fino al 57%) su due anni di abbonamento. Allo scadere del periodo dell’offerta, il rinnovo avviene al prezzo di listino. L’abbonamento può essere disdetto sul sito ufficiale o tramite il supporto clienti.