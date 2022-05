Norton 360 Standard e AntiVirus Plus a prezzi stracciati

Per mettere dati e dispositivi al sicuro dalle minacce informatiche più evolute basta davvero poco: oggi è ancora più conveniente, grazie a una nuova promozione lanciata da Norton, leader nell’ambito delle soluzioni per la cybersecurity. Analizziamo nel dettaglio in cosa consiste e perché si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

L’offerta al debutto in queste ore permette di acquistare la suite Norton 360 Standard a 24,99 euro anziché a 74,99 euro come da listino (66% di sconto) e il pacchetto Norton AntiVirus Plus a soli 9,99 euro invece di 34,99 euro (71% di sconto). Vediamo quale scegliere.

Norton 360 Standard e Norton AntiVirus Plus in SUPER SCONTO

Entrambi i prodotti integrano strumenti essenziali per la cybersecurity, a partire dalla protezione antivirus contro spyware, malware e ransomware. Ci sono poi un firewall per computer Windows o macOS e un password manager in cui salvare le credenziali di accesso agli account. Sono ad ogni modo contraddistinte da alcune differenze che vale la pena considerare prima di decidere a quale affidarsi.

Norton 360 Standard mette infatti a disposizione 10 GB di spazio per il backup di informazioni e documenti sul cloud, mentre con AntiVirus Plus la quota è limitata a 2 GB. Ancora, la prima soluzione include una VPN che garantisce il totale anonimato durante l’attività online e la tecnologia SafeCam che impedisce ai cybercriminali di sfruttare la webcam per finalità malevole.

Norton 360 Standard ( 74,99 euro 24,99 euro) può essere installato su un PC, Mac, smartphone e tablet, mentre Norton AntiVirus Plus ( 34,99 euro 9,99 euro) esclusivamente su un PC o Mac.

Ognuno scelga il prodotto più adatto a soddisfare le proprie esigenze. L’importante è non lasciare dati, dispositivi e privacy in balia delle tante minacce informatiche che circolano oggi nei meandri del mondo online. Con una spesa davvero contenuta è possibile tenerle lontane. Poter contare su un alleato come Norton, leader del settore e costantemente al lavoro per innalzare un solido muro di difesa, consente di dormire sonni tranquilli.

