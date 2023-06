Norton 360 Standard, sicurezza all-in-one: risparmia 45€

Non sempre prestare attenzione alle attività svolte online può essere sufficiente per mantenere le minacce informatiche lontane dai propri dispositivi e dati: per questo, una soluzione come quella proposta da Norton 360 Standard rappresenta il migliore alleato quotidiano a cui affidarsi. Oggi è possibile approfittare di uno sconto del 60% (-45 euro) e risparmiare oltre la metà sulla sottoscrizione di un abbonamento annuale.

-60%: risparmio e sicurezza con Norton 360 Standard

Nell’epoca dei codici maligni sempre più evoluti e dei ransomware che mettono sotto scacco le informazioni, non ci si può far trovare impreparati. Il pericolo può nascondersi dietro l’angolo, a un click o a un tap di distanza. Scegliere la protezione garantita da un marchio leader storico nel settore della cybersecurity non è una spesa, ma un investimento.

Norton 360 Standard è a tutti gli effetti una soluzione all-in-one per la sicurezza. Ecco ciò che include.

Protezione dalle minacce in tempo reale con un antivirus che tiene lontani i malware, anche quelli emergenti;

che tiene lontani i malware, anche quelli emergenti; navigazione anonima con la Secure VPN senza tracciamento;

senza tracciamento; blocco del traffico non autorizzato con un firewall per Windows e macOS;

per Windows e macOS; gestione delle credenziali di accesso agli account con un password manager che le crea e memorizza;

che le crea e memorizza; spazio in un server remoto per il backup sul cloud dei dati;

dei dati; blocco di eventuali tentativi di accesso alla webcam con tecnologia SafeCam su PC.

Vale inoltre al pena segnalare Promessa Protezione Virus. L’iniziativa permette di ottenere un rimborso completo se il software non si rivela in grado di rimuovere un virus. Un’ennesima testimonianza dell’efficacia degli strumenti che compongono la suite.

Per approfittare della promozione in corso e ottenere Norton 360 Standard in sconto del 60% per un anno non bisogna far altro che attivare subito l’abbonamento. La sottocrizione può essere associata a un dispositivo a scelta con piattaforma Windows, macOS, Android oppure iOS.

