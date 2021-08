La nota software house statunitense offre quattro diverse versione della suite di sicurezza. Quella più economica è Norton 360 Standard che include tutti i principali tool necessari per proteggere un unico dispositivo (PC, Mac, smartphone o tablet). Gli utenti possono approfittare dello sconto attuale del 60% per un anno, risparmiando 45 euro rispetto al prezzo di listino.

Norton 360 Standard: sconto 60% per un anno

Il componente principale della suite è ovviamente il famoso Norton Antivirus che offre la massima protezione contro le minacce informatiche attuali e future, grazie alla rilevazione automatica basata sull'intelligenza artificiale. Il software non blocca solo i tradizionali virus, ma anche i sempre più diffusi ransomware.

Non manca il firewall per Windows e macOS che monitora il traffico, bloccando eventuali accessi non autorizzati. Gli utenti possono inoltre utilizzare la Secure VPN per navigare in completo anonimato, il password manager per la gestione delle credenziali di login e il tool SafeCam per PC che blocca l'accesso alla webcam. Infine sono disponibili 10 GB di spazio sul cloud che possono essere sfruttati per il backup dei file (solo su Windows).

L'abbonamento per un anno a Norton 360 Standard è in offerta a 29,99 euro (sconto del 60%). Al termine della promozione, il prezzo diventa 74,99 euro, ma è possibile disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.