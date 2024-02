Norton 360: VPN e antivirus a un prezzo stracciato

La navigazione online è ormai fondamentale per molti, ma i pericoli connessi sono evidenti e conosciuti. Visto l’aumento crescente delle minacce informatiche, tra cui le truffe, diventa importante affidarsi a un sistema di protezione completo.

I pacchetti Norton 360 sono famosi per la loro grande efficacia. Non si tratta soltanto dell’antivirus, ma anche della VPN illimitata inclusa. Adesso, puoi averli entrambi con prezzi scontati fino al 66%. Vieni con noi a conoscere i dettagli.

Norton 360: diverse opzioni con VPN e antivirus

Iniziamo dal bundle Norton 360 Standard. Questo pacchetto ti protegge da virus, malware, ransomware e hacker su un solo dispositivo. Inoltre, oltre alla VPN illimitata, ci sono con 10 GB di backup nel cloud. Costo? 29,99 euro al mese (sconto 60%).

Se vuoi maggiore potenza, ci sono i due bundle migliori in tal senso: Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium. La differenza sostanziale tra i due sono il numero di dispositivi su cui possono essere installati i pacchetti e i GB di spazio cloud per il backup.

Il bundle Deluxe consente di proteggere fino a 5 dispositivi e ha 50 GB di spazio cloud, mentre per il bundle Premium, la protezione si allarga fino a 10 dispositivi e lo spazio cloud è di 75 GB.

Diverso è anche lo sconto, che per Deluxe è del 66%, mentre per Premium è del 60%. Il costo per il primo è di 34,99 euro, per il secondo di 44,99 euro. L’offerta è valida su tutti i pacchetti soltanto per il primo anno.

A livello di convenienza, il bundle Norton 360 Deluxe è quello sicuramente più conveniente. Poi dipende tutto dalle tue necessità e dal numero di dispositivi che vuoi proteggere.

Detto questo, non ti resta che scegliere il pacchetto, cliccare sul bottone qui sotto e sottoscrivere l’abbonamento.

