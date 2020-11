Norton Antivirus: 10 euro per 1 anno di protezione

Anche questo è Black Friday: la possibilità di 1 anno di protezione su una singola postazione per soli 9,99 euro (-67%). L’offerta Norton fa il paio con molte altre disponibili sul fronte degli antivirus, dove spesso e volentieri sono disponibili bundle per più device a prezzi contenuti. Trattasi però sempre di sconti basati su un cospicuo numero di postazioni da proteggere, il che impone comunque sempre una spesa di svariate decine di euro. In questo caso l’offerta è invece tanto semplice da poter scendere sotto i 10 euro di spesa: 1 anno di protezione, per una sola installazione, con attivazione immediata tramite codice dedicato.

L’offerta Norton Antivirus Plus non necessita di alcuna spedizione: è sufficiente scaricare il software per attivarlo quindi attraverso il codice che si riceve via mail. La procedura è quindi immediata: dopo l’acquisto, in pochi istanti è possibile attivare il proprio software e proteggere immediatamente i propri dati, il proprio sistema e la propria identità.

Norton spiega che con questa semplice soluzione è possibile gestire la protezione da ransomware, virus e spyware; è possibile gestire le password; è possibile salvare documenti sensibili su cloud protetto (fino a 2GB di spazio incluso); è possibile bloccare traffico non autorizzato tramite uno Smart Firewall. Il tutto ad un prezzo mai visto prima, ma disponibile per 48 ore in occasione degli sconti per il Prime Day. Certo, esistono soluzioni free, che sono tuttavia limitate nelle funzioni e operano insistentemente per il passaggio ad una versione premium. Tra gli antivirus a pagamento, questa offerta è in assoluto tra le più convenienti in base al numero ed al tipo di tutela previste nell’abbonamento.