Norton: antivirus sicuro ed efficace, oggi in sconto fino al 66%

Norton è uno degli antivirus più rinomati ed efficaci presenti sul mercato. Offre una protezione completa da qualsiasi tipo di virus, malware e minaccia online. È semplice da installare e da utilizzare ed effettua scansioni regolari dell’intero sistema. Inoltre, il servizio Norton Secure VPN protegge la privacy degli utenti quando questi navigano su internet, sia sulla rete di casa, sia quando si collegano alle reti WiFi pubbliche. Se lo desideri, Questo antivirus offre anche un servizio di AntiTrack (al prezzo di 39,99 euro per un anno), che impedisce ad aziende terze di tracciare e raccogliere i tuoi dati online. Norton propone diversi tipi di abbonamento, che ben si adattano a tutte le esigenze degli utenti. Questi piani sono attualmente disponibili in promozione, con sconti che vanno dal 42% al 66%, ma solo per il primo anno. Si tratta di un’offerta limitata, valida ancora per pochi giorni.

Norton Antivirus: sconti fino al 66% per la sicurezza dei tuoi dispositivi

La prima offerta è Norton Antivirus Plus, al prezzo di 19,99 euro per il primo anno (con uno sconto del 42% sul prezzo iniziale). Puoi proteggere 1 PC (Mac, tablet o smartphone) da virus, malware, ransomware e hackeraggio e avere 2 GB di backup in cloud. Norton 360 Standard è invece disponibile al prezzo di 29,99 euro (scontato 60%). Oltre ai vantaggi dell’offerta precedente, questo piano offre anche un servizio VPN e 10 GB di backup in cloud. Se vuoi ottenere di più, puoi scegliere Norton 360 Deluxe, al prezzo di 34,99 euro (scontato del 66%). Potrai proteggere fino a 5 dispositivi, avere la VPN e 50 GB di backup in cloud. L’ultimo piano è Norton 360 Premium, al prezzo di 44,99 euro (già scontato del 60%). Potrai proteggere 10 dispositivi, avere una VPN e 75 GB di backup in cloud.

Gli ultimi due piani offrono anche la protezione Dark Web Monitoring, per proteggere i tuoi dati anche dai pericoli del dark web. Se i tuoi dati dovessero essere rubati e pubblicati nel dark web, l’antivirus ti invierà una notifica per avvertirti. Inoltre, questo antivirus promette un rimborso completo nel caso non dovesse essere in grado di eliminare un virus che colpisce il tuo sistema. Sei pronto a passare a Norton? Provalo gratuitamente per 30 giorni.

