Norton AntiVirus: super sconti fino al 66% per tutti i piani

Navigare in rete non è sempre sicuro, specialmente viste le truffe in atto in questi anni e il fatto che un semplice errore potrebbe creare più danni di quanto si pensa. Fortunatamente Norton AntiVirus ha un piano di copertura annuale ad un prezzo davvero eccezionale, e potrai sceglierlo anche in base a ciò di cui hai bisogno.

Norton Antivirus disponibile in sconto

Norton AntiVirus propone quattro piani di abbonamento, con sconti fino al 66%. Parliamo di piani pensati sia per chi ha intenzione di installare soltanto il classico AntiVirus, sia per chi invece vuole puntare sulla protezione di Norton 360.

Il primo piano in questione si chiama Plus e al prezzo di 19,99€ (con uno sconto del 42% rispetto a 34,99€) avrai copertura contro virus, malware, ransomware e hackeraggio su 1 dispositivo (PC, Mac, tablet o telefoni), oltre che 2 GB di backup nel cloud. A 29,99€ (con uno sconto del 60% rispetto a 74,99€) potrai invece avere Norton 360 Standard, che aggiungerà al tutto a connessione internet privata con VPN e porterà i GB del cloud a 10.

Norton 360 Deluxe ha il prezzo di 34,99€ (con uno sconto del 66% rispetto a 104,99€) e aumenta la copertura su 5 dispositivi, oltre che aggiungere la protezione minori, il Dark Web Monitoring e ampliare il cloud a 50 GB. A chiudere i pacchetti abbiamo poi Norton 360 Premium, che a 44,99€ (con uno sconto del 60% rispetto a 114,99€) arriva a coprire fino a 10 dispositivi e amplia il cloud a 75 GB.

I prezzi in questione sono per l’abbonamento annuale: a seguire, il prezzo poi tornerà quello originale. L’offerta più conveniente rimane senza dubbio Norton 360 Deluxe, capace di offrire copertura totale sui dispositivi ad un prezzo davvero eccezionale, ma sulla pagina troverai anche altre opzioni per personalizzare al meglio l’offerta.

