Norton Family: come proteggere i tuoi bambini dalle minacce della rete

Il Web è un luogo che offre svariate opportunità in ambito di intrattenimento e formazione.

Questo universo è ricco di idee e contenuti molto utili per utenti di qualunque età, compresi i bambini.

Non va però mai dimenticato come per i più piccoli, è necessario adottare uno strumento adatto alla navigazione dei minori.

I tanti contenuti non adatti a queste età, sono infatti troppo facili da raggiungere anche da chi è più piccolo.

In un contesto come questo, un buon genitore deve adottare soluzioni specifiche, note come Parental Control.

In tal senso però, esiste un prodotto proposto da Norton che va ben oltre i classici software di controllo, offrendo una serie di tool utili per la navigazione online dei minori.

Minacce della rete e apprendimento: uno strumento ideale per i più piccoli

Quando si parla di Norton Family si va ben oltre al classico software di controllo dei minori.

Stiamo infatti parlando di una soluzione ideale in ottica apprendimento online, una realtà sempre più concreta nel mondo contemporaneo.

Un genitore che utilizza questo strumento può preparare una lista di siti Web educativi a cui il giovane utente può accedere nelle ore di studio. Un vantaggio non da poco per gli studenti che tendono facilmente a distrarsi.

Un altro tool disponibile consente di gestire la quantità di tempo passata online. Potendo impostare una quantità di ore per lo svago online, un genitore può così limitare l’accesso alla rete dei piccoli.

Norton Family va oltre, proponendo anche notifiche via posta elettronica in caso di comportamenti sospetti dei ragazzi online.

Infine, merita una citazione la possibilità di individuare lo smartphone Android o l’iPhone del ragazzo/a, tenendo sotto controllo a distanza i movimenti del possessore del dispositivo.

Tutte queste funzioni legate a Norton Family sono disponibili per appena 39,99 euro all’anno: un prezzo a dir poco contenuto vista la mole di funzioni proposte e la loro innegabile utilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.