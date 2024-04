Norton lancia 360 Advanced: nuove funzionalità e sconto del 66%

Norton rinnova i suoi pacchetti di protezione lanciando Norton 360 Advanced, che propone nuove funzionalità e un prezzo SUPER. In questi giorni, infatti, è possibile approfittare dello sconto del 66% sull’abbonamento per il primo anno, che si traduce in un costo di soli 44,99 euro anziché 134,99 euro.

Norton 360 Advanced: sconto del 66% e nuove funzionalità

Norton 360 Advanced offre protezione completa per i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali, includendo:

Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker: utilizza tecnologie avanzate per bloccare le minacce online più recenti, garantendo la sicurezza dei tuoi dispositivi e dei tuoi dati.

utilizza tecnologie avanzate per bloccare le minacce online più recenti, garantendo la sicurezza dei tuoi dispositivi e dei tuoi dati. 100% Promessa Protezione Virus: ti offre la garanzia che il suo software antivirus bloccherà tutte le minacce conosciute. Se non dovesse riuscirci, Norton ti rimborserà il costo dell’abbonamento.

ti offre la garanzia che il suo software antivirus bloccherà tutte le minacce conosciute. Se non dovesse riuscirci, Norton ti rimborserà il costo dell’abbonamento. Password Manager: gestisci tutte le tue password in modo sicuro e facile con Password Manager. Norton 360 Advanced le memorizzerà tutte per te e le sincronizzerà su tutti i tuoi dispositivi.

gestisci tutte le tue password in modo sicuro e facile con Password Manager. Norton 360 Advanced le memorizzerà tutte per te e le sincronizzerà su tutti i tuoi dispositivi. 200 GB di backup del PC nel cloud: proteggi i tuoi file più importanti con il backup cloud. In caso di smarrimento o danneggiamento del tuo PC, potrai ripristinarli facilmente.

proteggi i tuoi file più importanti con il backup cloud. In caso di smarrimento o danneggiamento del tuo PC, potrai ripristinarli facilmente. Connessione a Internet privata con VPN: naviga in Internet in modo sicuro e anonimo con la VPN Secure , che cripta il tuo traffico online e impedisce ai cybercriminali di spiare le tue attività.

naviga in Internet in modo sicuro e anonimo con la , che cripta il tuo traffico online e impedisce ai cybercriminali di spiare le tue attività. Protezione minori: sono inclusi strumenti per aiutarti a proteggere i tuoi figli online. Puoi monitorare le loro attività, impostare limiti di tempo e bloccare contenuti inappropriati.

Le nuove funzionalità di Norton 360 Advanced sono davvero interessanti. C’è l’assistenza per il ripristino dell’identità in caso di furto o smarrimento dei tuoi dati personali, l’assistenza in caso di furto del portafoglio, e il Social Media Monitoring che rileva eventuali minacce alla tua reputazione online.

Norton 360 Advanced rappresenta un investimento importante per la tua sicurezza online. Con le sue nuove funzionalità e il suo prezzo scontato, è la soluzione ideale per chi desidera la massima protezione. Non perdere questa occasione unica e approfitta subito dello sconto del 66%!