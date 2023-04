Norton, molto di più di un antivirus: sicurezza totale anche con VPN

Norton è un nome che rappresenta una garanzia nel contesto della sicurezza informatica.

Con il suo primo e storico antivirus, pubblicato nell’ormai remoto 1991, questo marchio è un vero e proprio pilastro del settore, con diversi decenni di esperienza alle spalle.

Con il passare degli anni, gli strumenti forniti agli utenti per difendersi dalla tante minacce del Web sono sempre migliorati. Ad oggi, Norton Antivirus Standard rappresenta il frutto di questa lunga esperienza, nonché la migliore suite di sicurezza in circolazione.

Il termine “suite“, di fatto, non è utilizzato però a caso.

Come vedremo in seguito, Norton Antivirus Standard va ben oltre il classico strumento di scansione e rilevamento malware.

Non solo antivirus: ecco come Norton protegge anche la tua privacy

Norton Antivirus Standard è una soluzione che, a prescindere dalla piattaforma (sia essa PC, Mac, tablet o telefono) offre tutto il meglio per quanto concerne sicurezza e privacy.

La protezione da virus, malware e ransomware, infatti, è una certezza. A questa funzione “tradizionale” Norton ha però aggiunto anche una VPN.

Le Virtual Private Network, sono strumenti ormai largamente diffusi tra chiunque navighi online. Questi offrono copertura lato privacy e anonimato online, ma anche altri vantaggi da non sottovalutare.

Attraverso esse è possibile, per esempio, aggirare blocchi geografici o censure. Non solo: con un po’ di attenzione, è possibile ottenere prezzi migliori per quanto riguarda biglietti aerei e non solo.

Così come qualunque altro prodotto Norton, poi, questa VPN offre il massimo della qualità, sia lato performance che per quanto concerne gli standard di sicurezza.

E per quanto riguarda il prezzo, l’attuale promozione rende Norton Antivirus Standard anche alquanto conveniente.

Stiamo parlando di uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino.

Ciò permette di ottenere tutta la protezione di questo strumento spendendo solo 29,99 euro.

