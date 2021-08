Norton o McAfee? Scegli tu, ma scegli OGGI

Se preferisci affidarti ad altri brand, nessun problema. Ma se stai cercando un antivirus per il tuo dispositivo e vuoi affidarti ad un brand a scelta tra McAfee e Norton allora l'importante non è quale, ma quando. Se scegli subito e ordini immediatamente il tuo antivirus, infatti, ti metti in tasca uno sconto tra il 53% e il 78% con abbonamento annuale.

Norton o McAfee?

Merito delle offerte disponibili oggi su Amazon. Queste le tre opzioni che hai a disposizione in questo weekend eccezionale di sconti sugli antivirus:

In tutti i casi l'acquisto è semplice e l'attivazione immediata: al click su Amazon, infatti, si riceverà istantaneamente via mail il codice di attivazione. Non resterà che scaricare il software e attivare immediatamente la propria protezione, mettendo così al sicuro i propri dati, i propri account, le proprie password e i propri figli.

Costo irrisorio in tutti e tre i casi, purché si scelga subito quale soluzione faccia al proprio caso. Al termine dell'offerta il prezzo tornerà ai livelli tradizionali e l'occasione sarà sfumata.