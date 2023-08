Norton Secure VPN: sicurezza al top con antivirus incluso

Parlare di Norton in termini di sicurezza potrebbe apparire scontato. Ma, in quanto punto di riferimento nel settore informatico, è doveroso farlo quando bisogna menzionare un suo prodotto.

In questo caso parliamo di VPN, ossia quel servizio che ormai è diventato essenziale per navigare in sicurezza su Internet.

Secure VPN: è questo il nome della VPN di Norton. Questo servizio, che rispecchia gli standard attuali, consente di geolocalizzare la posizione dell’utente in un’altra nazione tramite il vasto network di server di proprietà.

Questo servizio non viaggia da solo, in quanto può essere abbinato al classico antivirus di casa Norton, ottenendo in questo modo una protezione totale contro virus, malware, hacker, provider e occhi indiscreti di ogni genere.

Con Norton Secure VPN puoi abbinare anche l’antivirus per una sicurezza al top

Se ti interessa soltanto la VPN di Norton, pagherai 39,99 euro il primo anno e potrai proteggere fino a 5 dispositivi contemporaneamente (PC Windows, Mac, dispositivi Android e iOS).

Insomma, ti viene a costare più o meno 3 euro al mese, un prezzo che ti puoi sicuramente permettere.

Ma cosa ottieni in cambio? Una connessione illimitata protetta da crittografica, una politica no-log che non consente il tracciamento e la scelta libera del server a cui connetterti per geolocalizzare l’indirizzo IP.

Se, invece, decidi di avvalerti anche della protezione antivirus, potrai farlo con Norton 360 Deluxe, che ti copre fino 5 dispositivi con una VPN e una protezione contro virus, malware, ransomware e altre minacce online.

Inclusa nel pacchetto anche la protezione minori e il Dark Web Monitoring. Lo sconto è del 65%, che porta il costo annuale a 34,99 euro.

Quindi, se vuoi navigare anonimamente sia a casa che in mobilità, soprattutto quando usi reti Wi-Fi pubbliche, scegli Secure VPN: è garanzia di qualità a prezzo conveniente. Per una maggiore protezione, ti consigliamo di accoppiare anche l’antivirus.

