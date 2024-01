Norton: VPN e Antivirus a un prezzo stracciato

Le nuove offerte di Norton per festeggiare l’inizio del 2024 permettono di ottenere a meno di 3 euro al mese Norton 360 Deluxe, la soluzione all-in-one per la sicurezza e privacy online che include un potente antivirus in tempo reale e una VPN premium senza limiti. Merito del 66% di sconto sul piano di 1 anno, in promo a 34,99 euro invece di 104,99 euro. Ecco il link all’offerta.

Il rapporto qualità-prezzo è di certo uno dei principali punti di forza dell’account Deluxe di Norton 360, basti pensare che la maggior parte dei software antivirus per una licenza annuale prevede una spesa nettamente superiore.

Nel caso di Norton, invece, oltre a un sistema antivirus che si dimostra granitico di fronte alle minacce online, sia quelle esistenti che quelle nuove, gli utenti possono contare anche su tutta un’altra serie di servizi extra, tra cui una VPN, un robusto password manager, il monitoraggio del dark web e il backup del PC nel cloud. E tutto questo a un prezzo inferiore di 2 caffè al mese.

Norton 360 Deluxe: antivirus + VPN a meno di 3 euro al mese

Con il pacchetto Norton 360, nella sua versione Deluxe, gli utenti ottengono una protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, al fine di salvaguardare le proprie informazioni finanziarie e riservate quando navigano online.

In più possono beneficiare della navigazione in completo anonimato grazie al servizio Secure VPN, che aggiunge una crittografia avanzata per mantenere privati e sicuri i propri dati sensibili, tra cui gli estremi dei conti bancari e le password.

L’account Deluxe protegge fino a 5 dispositivi in contemporanea tra PC, Mac, smartphone e tablet, offrendo una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni.

Il piano di 12 mesi di Norton 360 Deluxe è in offerta a soli 34,99 euro sul sito ufficiale, grazie al 66% di sconto sul prezzo di listino. La promozione è a tempo limitato, non durerà ancora a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.