Notable plugin di ChatGPT automatizza l'analisi dei dati

ChatGPT con l’aiuto di un nuovo plugin chiamato Noteable automatizza l’analisi dei dati, accelerando molti lavori sui dati come la preparazione dei dati, l’EDA e lo sviluppo dell’apprendimento automatico con diverse righe di testo. I plugin ChatGPT permettono infatti di rivoluzione il modo in cui si utilizzare questo chatbot, tra cui il processo di analisi dei dati.

I Plugin di ChatGPT

ChatGPT di per sé è già in grado di semplificare le azioni dell’utente, come la pianificazione dei contenuti, la ricerca di informazioni fino alla generazione del codice. Ma ChatGPT non si limita alle funzioni base, ma ci tiene ad ampliare le funzionalità con i plugin per migliorare gli strumenti così eseguire azioni aggiuntive. Noteable è il plugin ChatGPT per permette agli utenti accelerare il processo dei dati inserendo il prompt nella piattaforma. Noteable è un plugin che offre diversi vantaggi, tra cui la facilità d’uso è possibile Noteable per creare e gestire i notebook con una semplice conversazione con ChatGPT. Inoltre è possibile utilizzare il plugin per lavorare con diversi tipi di dati, come file CSV o Excel, database SQL o NoSQL, API o web scraping. Ma anche per integrare com diverse librerie, come Pandas, Numpy, Scikit-learn, TensorFlow o PyTorch.

Come utilizzare il plugin Noteable

Per utilizzare il plugin Noteable è però necessario diventare un utente ChatGPT Plus, dopodiché è possibile andare nelle impostazioni e attivare i Plugin che si trovano attualmente in versione Beta. A questo punto è possibile procedere sullo lo store dei plugin e cercare Noteable per poi procedere con l’installazione del plugin. Una volta installato, prima di utilizzare il plugin, è necessario procedere creando un progetto su Noteable. Ma è necessario fare un passo indietro, in quanto per eseguire questa operazione è necessario creare un account gratuito su Noteable.

Una volta effettuato l’accesso a Noteable, è necessario selezionare il pulsante “Crea” per procedere con la creazione del progetto e copiare il collegamento URL che andrà poi inserito su ChatGPT. Arrivati a questo punto ChatGPT è pronto a eseguire l’analisi automaticamente. Una volta superato il prompt precedente, il plug-in Noteable proverà a trovare i dati e a fornire l’EDA, il risultato viene mostrato nella chat. Ovviamente è possibile ampliare le informazioni con più istruzioni o modificando il set di dati fornendo il collegamento del set di dati a ChatGPT.

Come diventare un utente Plus su ChatGPT

ChatGPT Plus è un piano di abbonamento a pagamento che offre diversi vantaggi, come l’accesso prioritario a ChatGPT, tempi di risposta più rapidi e la possibilità di provare per primi nuove funzionalità e miglioramenti. Per passare a ChatGPT Plus è quindi necessario passare dal profilo gratuito all’abbonamento, basterà accedere a ChatGPT e selezionare ChatGPT Plus Upgrade to Plus dalla lista a sinistra.

Funzionalità plugin Noteable

Il plug-in Noteable ChatGPT è ideale per gli utenti che vogliono esplorare i dati, questo perché permette di ottenere un’interfaccia efficienti di analisi e visualizzazione dei dati. Nello specifico tra le funzioni, esplora i dati, elabora il linguaggio naturale, collaborazione e la visualizzazione dei dati senza codice. Nel dettaglio ecco tutte le funzionalità del plugin Noteable su ChatGPT:

Esplorazione dei dati: è possibile utilizzare ChatGPT per interrogare rapidamente e facilmente i dati, eseguire trasformazioni di dati e identificare modelli o tendenze per semplificare il processo di comprensione dei dati e identificare informazioni importanti;

Elaborazione del linguaggio naturale: basterà descrivere cosa si intende generare così da semplificare il lavoro con set di dati complessi senza fare affidamento su competenze di programmazione avanzate;

Collaborazione: Noteable ChatGPT Plugin permette anche di collaborare utilizzando uno spazio di lavoro condiviso, ideale ai team che hanno la necessità di lavorare insieme in modo efficiente;

Visualizzazione dei dati senza codice: oltre all’integrazione con ChatGPT, i notebook con dati Noteable offrono anche il supporto per la visualizzazione dei dati senza codice per il Modern Data Stack, così da creare grafiche senza la necessità di scrivere codici o utilizzare strumenti specializzati.

I plugin fondamentali per ChatGPT

I plugin rendono ChatGPT ancora più performante, tra quelli da non perdere si trovano seo.app un plugin che permette di ottimizzare il sito web per i motori di ricerca, analizzando le parole chiave, i backlink, la velocità e altri fattori. Ad esempio, è possibile far eseguire a ChatGPT la scansione di un sito e ottenere suggerimenti per migliorarlo. Per proseguire con oupCert il plugin per risparmiare sugli acquisti online. Coupert è in grado di analizzare i prezzi e trovare il miglior codice sconto oppure l’offerta più adatta.

Infine, Gif Wrap un’estensione molto interessante e utile che è in grado di scegliere il regalo perfetto per ogni occasione. Quante volte capite che per un evento importante non si hanno le idee per un regalo ideale, GifWrap in base agli elementi inserite come il budget, gli interessi, i gusti o il tipo di sorpresa da realizzare suggerisce il regalo perfetto. ChatGPT non solo sarà in grado di trovare il regalo più indicato ma illustrerà anche tutte le recensioni e le valutazioni dei prodotti interessati.