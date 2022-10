Notebook ASUS: 200€ di sconto e Norton 360 Deluxe in offerta

ASUS Laptop 15 F509FA è un notebook da 15 pollici che puoi acquistare adesso su Amazon in offerta con quasi 200 euro di sconto sul prezzo finale. Inoltre, se lo prendi adesso, ricevi anche il 50% di sconto sull’acquisto di una licenza Norton 360 Deluxe.

Come funziona? Molto semplice: aggiungi il notebook al carrello, completa l’ordine e riceverai al tuo indirizzo email associato un codice con cui acquistare la protezione di Norton 360 Deluxe con una promozione del 50% sul prezzo finale.

Avrai quindi un notebook dal design moderno ed elegante, ultraleggero, e protetto con uno dei software di sicurezza più rinomati sul mercato.

ASUS Laptop 15 F509FA: la scheda tecnica di questo notebook in offerta

ASUS Laptop 15 F509FA si contraddistingue per la presenza di un processore Intel Core i5-10210U, scheda grafica integrata Intel UHD Gaphics, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Il tutto ad alimentare un fantastico display NanoEdge Full HD dai bordi ultrasottili.

Il corpo macchina è perfetto per chi cerca un notebook accessibile, veloce e facile da portare in giro, con appena 1.9 chilogrammi complessivi di peso. Il portatile è dotato delle principali porte I/O, incluso un lettore microSD, una porta USB 3.2 Type-C e molto altro ancora. Per maggiori informazioni puoi consultare la scheda tecnica.

Approfitta dunque dello sconto e acquista questo notebook ASUS in offerta al suo prezzo più basso di sempre: e in più ricevi anche un coupon con il 50% di sconto su Norton 360 Deluxe.

