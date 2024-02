Notebook ASUS a 269€ con CPU Intel e Windows 11: AFFARE

Grazie al forte sconto di Amazon, oggi puoi acquistare ASUS Vivobook Go (della serie E510) al prezzo finale di soli 269 euro. Il portatile è completo e versatile, adatto a gestire le operazioni base della produttività quotidiana come l’editing dei documenti, la posta elettronica e la navigazione. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche, mettendone in evidenza i punti di forza.

ASUS Vivobook Go: il notebook è un affare

Partiamo dalle specifiche tecniche integrate: display NanoEdge da 15,6 pollici con cornice sottile, risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), superficie antiriflesso e cerniera che permette di aprirlo a 180 gradi, processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria eMMC, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, uscita video HDMI, porte USB 3.2 Type-A e Type-C, jack audio e batteria con autonomia elevata. Lato software, invece, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home in modalità S con licenza ufficiale Microsoft. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione del prodotto.

Ciliegina sulla torta: il design fanless che mantiene bassi i livelli di rumore, assicurando al tempo stesso una dissipazione del calore ottimale. Come già anticipato, l’offerta di oggi permette di acquistare ASUS Vivobook Go nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 269 euro, con uno sconto di ben 130 euro rispetto al listino. È applicato in automatico (non servono coupon), per un’occasione da cogliere al volo se si cerca un portatile economico, ma al tempo stesso completo e versatile.

Amazon gestisce direttamente vendita e spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che effettuando subito l’ordine lo si riceverà a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

