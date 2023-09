Notebook ASUS con i9, RTX 4050, 16GB RAM e SSD 1TB in OFFERTA Amazon (-100€)

Parliamo di un notebook che non bada certo a compromessi. ASUS Vivobook 16 Pro è disponibile oggi in offerta su Amazon con uno sconto di 100 euro applicato sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate tramite Cofidis, da selezionare al momento del pagamento, ma adesso ti sveliamo la scheda tecnica e il perché si tratta di un mostro di potenza.

ASUS Vivobook 16 Pro: la scheda tecnica

Il Vivobook Pro 16 è dotato di un display WUXGA formato 16:10 con una risoluzione di 1920×1200 pixel. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un rapporto schermo/corpo NanoEdge dell’87% su tre lati, questo display è perfetto per dare vita alle tue idee creative con dettagli vividi e colori brillanti. Inoltre, la certificazione PANTONE Validated garantisce una precisione cromatica eccezionale, perfetta per i professionisti creativi.

Sotto il cofano, il Vivobook Pro 16 è alimentato dal processore Intel Core di Tredicesima generazione i9-13900H, che offre prestazioni incredibili per tutte le tue attività creative. La potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 ti consente di gestire facilmente la modellazione 3D, l’editing video e il gaming. E grazie al sistema di raffreddamento a doppia ventola e tripla ventilazione, il notebook rimarrà sempre fresco anche durante le sessioni di lavoro più intense.

Se sei un appassionato di gaming, il Vivobook Pro 16 offre un chiaro vantaggio. Grazie al MUX Switch, la GPU può inviare direttamente i fotogrammi grafici al display senza passare per la CPU. Questo trucco intelligente riduce la latenza e aumenta la frequenza di aggiornamento, offrendoti un’esperienza di gioco straordinariamente fluida e reattiva.

Il Vivobook Pro 16 è perfetto per chi cerca un notebook dal design distintivo e dalle massime prestazioni per attività creative come arte, editing video, musica e molto altro. Con una porta Thunderbolt 4 USB-C ultraveloce, puoi godere della ricarica rapida e trasferire dati ad altissima velocità fino a 40 Gbps.

Se vuoi portare a casa un notebook creativo di alta qualità a un prezzo straordinario, non perdere questa offerta su Amazon. Acquista il notebook ASUS Vivobook Pro 16 a soli 1599 euro e inizia a dare vita alle tue idee in modo semplice e veloce. Non aspettare troppo, perché l’offerta potrebbe finire presto.

