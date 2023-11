Notebook ASUS al MINIMO STORICO per il Cyber Monday

ASUS Vivobook 15 è il notebook protagonista oggi di un’offerta Amazon per il Cyber Monday da non lasciarsi sfuggire. Adatto al lavoro, ma anche allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero, è proposto a un prezzo molto interessante. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, dal punto di vista software e in relazione al comparo hardware, per capire perché vale la pena non lasciarselo sfuggire. Attenzione: l’evento scadrà a mezzanotte.

Cyber Monday: super offerta sul notebook ASUS Vivobook 15

Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Diamo ora uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e superficie antiriflesso, processore Intel Core i3-1215U (di dodicesima generazione) con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, unità SSD PCIe da 512 GB per lo storege, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB Type-A e Type-C, webcam con microfono, altoparlanti, uscita video HDMI e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

L’offerta di oggi permette di acquistare ASUS Vivobook 15 al prezzo finale di soli 429 euro, di gran lunga inferiore di quello raggiunto in occasione di uno sconto recente e letteralmente tagliato rispetto al listino ufficiale. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni e la possibilità di restituirlo eventualmente fino al 31 gennaio 2024. Dunque, se si tratta di un regalo di Natale da mettere sotto l’albero, nessun timore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.