Notebook con 16GB RAM, SSD 512GB e Intel con DOPPIO SCONTO Amazo

Oggi parliamo di un notebook eccezionale, non solo per le caratteristiche tecniche che lo rendono molto allettante per la produttività e lo studio, ma anche per il prezzo a cui puoi averlo: 271 euro invece di 399. Il tutto se applichi sia il coupon sconto, sia il codice promozionale che trovi in pagina su Amazon. Entrambi sono a disponibilità limitata, quindi meglio affrettarti.

Notebook in doppio sconto Amazon: la scheda tecnica

Il notebook ACEMAGIC AX15 è il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Con un design sottile e leggero, misura solo 350 x 220 x 16 mm e pesa meno di 2 KG. Puoi portarlo ovunque tu vada senza sentirne il peso. La sua elegante cassa in metallo non solo garantisce resistenza, ma aggiunge anche un tocco di classe al tuo stile.

Il display IPS da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 ti offre un’esperienza visiva straordinaria. Le immagini prendono vita con chiarezza e vivacità, immergendoti completamente nella tua attività o intrattenimento. Inoltre, la fotocamera frontale da 720p ti permette di effettuare videochiamate e selfie con facilità, garantendo che tu possa rimanere connesso con amici e familiari in modo chiaro e nitido.

Sotto il cofano, il notebook ACEMAGIC AX15 è alimentato dal potente processore Intel Alder Lake N95 quad-core con frequenza di base di 1,7 GHz (fino a 3,4 GHz). Questo laptop è come l’Usain Bolt del mondo dei calcolatori portatili, pronto a gestire qualsiasi attività tu gli affidi. Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB, avrai a disposizione tutta la potenza di cui hai bisogno per la produttività e l’intrattenimento.

La connettività avanzata è fondamentale e il notebook ACEMAGIC AX15 non ti deluderà. Supporta il WiFi 802.11a/b/g/n&ac ultra veloce, consentendoti di scaricare e navigare a velocità incredibili. Il modulo Bluetooth 5.0 si sincronizza facilmente con i tuoi dispositivi wireless preferiti. Inoltre, le porte USB 3.2 e USB 2.0, il jack per cuffie da 3,5 mm, l’interfaccia HDMI per l’intrattenimento su schermo grande e la porta Ethernet RJ45 per una connessione cablata ti offrono tutte le opzioni di connettività di cui hai bisogno.

E ora, la parte migliore: il prezzo. Grazie ai doppi sconti disponibili su Amazon, puoi portare a casa il notebook ACEMAGIC AX15 a soli 271 euro anziché 399,90 euro. Ma affrettati, questa offerta potrebbe non durare a lungo. Non perdere l’occasione di ottenere un potente laptop con prestazioni eccezionali a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.