Notebook con Windows 11 a prezzo STRACCIATO su Amazon: ti bastano 170€

Per le piccole necessità, da compiere soprattutto in mobilità, questo notebook con sistema operativo Windows 11 risponde ad ogni esigenza di base. Spuntando la casella che trovi in pagina sotto al prezzo del prodotto puoi averlo infatti a soli 170,99 euro. Un prezzo piccino per avere un PC portatile completo in grado di supportarti nella produttività, nello studio e nell’intrattenimento basilare.

Notebook con Windows 11 in super offerta: la scheda tecnica

Al cuore di questo notebook c’è un processore quad-core Intel Celeron N3450, che raggiunge una frequenza turbo di 2,2 GHz. Il chip è affiancato da 4 GB di RAM DDR3 e 64 GB di eMMC, oltre a uno spazio di archiviazione SSD da 128 GB, hai abbastanza potenza e velocità per gestire facilmente flussi di lavoro multi-applicazione e contenuti multimediali. E se questo non bastasse, puoi ampliare ulteriormente la capacità inserendo schede TF da 512 GB, SSD da 1 TB o un HDD da 2,5″.

Il display Full HD da 14,1 pollici offre una risoluzione di 1920×1080, assicurando colori brillanti e una buona nitidezza. La cornice ultra sottile garantisce un’esperienza visiva coinvolgente, che si tratti di guardare film, partecipare a sessioni di e-learning o partecipare a videoconferenze. Inoltre, la fotocamera frontale, posizionata centralmente sulla cornice, può essere attivata e disattivata manualmente per garantire la tua privacy.

Per quanto riguarda la connettività troverai porte per cuffie, USB 2.0 e 3.0, connettori HDMI e altro ancora. Inoltre, la batteria da 8000 mWh offre un’ottima autonomia di 3-5 ore, rendendo questo notebook ideale proprio per chi è sempre in movimento.

Attiva il coupon su Amazon e porta a casa il notebook Morostron con Windows 11 al prezzo stracciato di 170,99 euro invece di 260,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.