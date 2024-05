Notebook gaming mostruoso (Core i9-14, RTX 4070): sconto 300€

Appena lanciato, Acer Predator Helios Neo 18 è già in sconto di ben 300 euro su Amazon. Si tratta di un notebook per il gaming dalla potenza di calcolo mostruosa, con processore Intel Core i9 di quattordicesima generazione e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 con supporto a DLSS 3,5 e ray tracing, per un’esperienza di gioco senza compromessi. Mettilo sulla scrivania grazie alla promozione in corso.

Acer Predator Helios Neo 18: Amazon taglia il prezzo

Ha in dotazione un comparto hardware capace di eseguire i titoli più recenti al massimo della definizione e del framerate. Riportiamo qui sotto l’elenco con le specifiche tecniche più importanti, altre informazioni sono consultabili nella scheda completa.

Display: 18 pollici con pannello IPS, risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e frequenza di aggiornamento da 165 Hz;

processore: Intel Core i9-14900HX;

scheda video: NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di memoria GDDR6 dedicata;

RAM: 16 GB DDR5 (espandibile fino a 32 GB)

archiviazione: SSD M.2 PCIe 4 da 1 TB;

connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth;

tastiera: retroilluminata RGB a quattro zone.

Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

Grazie allo sconto di 300 euro sul prezzo di listino, oggi puoi comprare il notebook Acer Predator Helios Neo 18 per il gaming al prezzo finale di 1.799 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon: devi solo metterlo nel carrello.

Come già scritto, a proporre l’offerta è Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, con la consegna gratuita assicurate entro domani se effettui l’ordine ora. Sei pronto a giocare?