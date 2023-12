Notebook HP 15" con Windows 11 in OFFERTA LAMPO su Amazon

Puoi arricchire il tuo nuovo anno con un PC portatile che ti permette di lavorare e studiare al meglio delle condizioni. È interessantissimo infatti l’offerta lampo attiva su questo notebook HP con schermo da 15 pollici e Windows 11 che puoi acquistare a soli 299 euro.

Notebook HP in offerta: le caratteristiche tecniche

Il processore Intel Celeron N4500 è il motore che alimenta le attività quotidiane, con una frequenza di base fino a 2,8 GHz, 4 MB di cache L3 e prestazioni efficienti. Accanto a esso, l’ampia memoria di 8 GB DDR4 a 2933 MHz e l’SSD PCIe NVMe M.2 da 128 GB assicurano un multitasking veloce e uno storage affidabile, con un avvio istantaneo del sistema operativo.

Lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata. Grazie alla tecnologia antiriflesso, potrai goderti il tuo contenuto preferito anche in ambienti luminosi. La tastiera full-size con tastierino numerico integrato offre un’esperienza di digitazione comoda e silenziosa.

Il design elegante del notebook, con un chassis color Natural Silver, si sposa perfettamente con le caratteristiche di alta qualità. La webcam HP TrueVision da 720p HD garantisce videochiamate chiare e nitide, mentre le porte USB Type-C e Type-A, HDMI e lettore SD offrono opzioni di connettività flessibili.

Inoltre, l’autonomia fino a 7 ore e 30 minuti, insieme alla funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) che permette di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, rendono questo notebook ideale per chi è sempre in movimento.

Non farti sfuggire questa opportunità di regalare o regalarti un notebook potente e versatile a un prezzo imbattibile. Acquista subito il notebook HP da 15 pollici con Windows 11 su Amazon e comincia al meglio del nuovo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.