Notebook HP in sconto a 289€: è il più venduto

Amazon tende oggi una mano a chi vuol comprare un nuovo portatile, proponendo il modello HP 250 G9 in forte sconto. Si tratta del notebook più venduto della categoria sull’e-commerce, promosso con un voto medio pari a 4,5/5 stelle dalle oltre 2.000 recensioni positive condivise da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, a conferma delle sue qualità. Per riceverlo prima di Natale, consigliamo di approfittare subito dell’offerta.

HP 250 G9: il notebook è un affare su Amazon

Partiamo dal sistema operativo: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per ricevere immediatamente tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. In merito alle specifiche tecniche, invece, sono presenti un display con diagonale da 15,6 pollici e risoluzione 1366×768 pixel, il processore Intel N4500, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB Type-A e USB-C, uscita video HDMI per il collegamento a un monitor esterno o al televisore, slot Ethernet, jack audio, lettore SD e batteria con autonomia elevata. Per gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa del prodotto.

Al prezzo finale di soli 289 euro, grazie allo sconto del 27% sul listino applicato in automatico (non è necessario attivare coupon), il notebook HP 250 G9 nella configurazione appena descritta è un vero affare. L’immagine qui sopra mostra il suo design, compatto ed elegante. Diventerà un valido alleato quotidiano per la produttività, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento nel tempo libero.

È un regalo di Natale? Fortunatamente, non è troppo tardi: chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa in tempo utile per metterlo sotto l’albero, potendo contare sulla spedizione gratuita gestita da Amazon.

