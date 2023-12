Notebook HP con i7 e RTX 3060 in SCONTO su Amazon (-100€)

Il tuo nuovo notebook da gaming potrebbe arrivare in tempo per Natale se approfitti dell’offerta di 100 euro attiva su Amazon per questo PC portatile HP Victus 16 dotato di processore Intel Core i7 e scheda grafica RTX 3060. Una bestia di potenza che puoi far tua ad un prezzo eccezionale.

Notebook HP Victus in offerta: la scheda tecnica

Il cuore pulsante di questo laptop è il processore Intel Core i7 12700H, un’autentica potenza che può raggiungere una velocità di boost fino a 4,7GHz. Con 14 core e 20 thread, è progettato per offrire prestazioni eccezionali, sia che tu stia giocando, lavorando su piattaforme di streaming o impegnandoti in attività di video editing.

La scheda grafica Nvidia Geforce RTX 3060 da 6GB GDDR6 è un autentico capolavoro che renderà i tuoi giochi ancora più coinvolgenti. Grazie all’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione, potrai godere di un ray-tracing migliorato, regalando un’esperienza visiva senza precedenti.

Per quanto riguarda la memoria, questo laptop è equipaggiato con un SSD da 512GB NVME PCIe M.2, garantendo velocità e fluidità nei tuoi giochi preferiti. La RAM da 16GB DDR4 a 4800MHz offre la potenza necessaria per multitasking senza problemi e tempi di caricamento rapidi.

Il display da 16.1″ con risoluzione FHD, IPS e refresh rate di 144Hz assicura un’esperienza di gioco straordinaria, con colori vibranti e dettagli cristallini. Il design grigio opaco con prese d’aria su tre lati e una tastiera in plastica riciclata non solo offre prestazioni eccellenti ma dimostra anche un impegno verso la sostenibilità ambientale.

Con porte USB Type-C, HDMI 2.1, Ethernet Gigabit e altro ancora, il Notebook HP Victus 16 offre una connettività completa per tutte le tue esigenze.

Non perdere questa opportunità unica di possedere un laptop da gaming potente e affidabile. Acquista subito il Notebook HP Victus 16 su Amazon e regalati un’esperienza di gioco senza compromessi. Che tu sia un appassionato di azione, strategia o avventura, questo laptop ti porterà in un nuovo livello di immersione nei tuoi giochi preferiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.