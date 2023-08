Notebook HP con Ryzen 3, 256GB SSD e 8GB di RAM al 31% di sconto su Amazon

Questa nuova incredibile offerta su Amazon ti offre la possibilità di acquistare il potente Notebook HP con Ryzen 3 a un incredibile sconto del 31%, pagando solo 399,99 euro invece di 579,99 euro. Questa è l’opportunità che stavate aspettando per ottimizzare la tua esperienza informatica senza svuotare il portafoglio.

Questo notebook HP è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, una scelta intelligente per garantire la massima sicurezza durante il tuo utilizzo quotidiano. Con l’installazione delle app solo dal Microsoft Store e la navigazione sicura tramite Microsoft Edge, puoi avere la tranquillità che il tuo ambiente digitale è protetto da minacce potenziali.

Notebook HP in offerta: una scelta che ti soddisferà

Parliamo di potenza: alla base di questo notebook si trova l’AMD Ryzen 3 7320U, un processore che raggiunge velocità fino a 4,1 GHz di frequenza di boost. Con 4 core e 8 thread, è la potenza di elaborazione che ti serve per affrontare compiti impegnativi senza rallentamenti. L’integrato Chipset AMD SoC garantisce stabilità e prestazioni ottimali senza necessità di overclocking.

E la memoria? Non è mai un problema con gli 8 GB di RAM DDR5 integrati, perfetti per gestire multitasking e applicazioni avanzate. Inoltre, l’avvio istantaneo è garantito grazie al 256GB SSD PCI express NVMe M.2, che non solo offre velocità di trasferimento fulminee ma anche un’archiviazione affidabile per tutti i tuoi dati essenziali.

Passiamo al display: l’ampio pannello da 15,6″ Full HD ti regala una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, trasformando ogni attività in un’esperienza visiva coinvolgente. La tecnologia SVA, insieme all’antiriflesso e al micro-edge, garantisce colori vividi e dettagli nitidi, il tutto con una luminosità di 250 Nits per una visualizzazione ottimale.

Ma l’autonomia è altrettanto importante. Con una durata fino a 7 ore e 30 minuti, puoi lavorare in mobilità senza interruzioni. E se sei di fretta, non preoccuparti: grazie alla ricarica rapida HP Fast Charge, puoi caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

E non possiamo dimenticare il design: un chassis nero opaco e una tastiera in plastica riciclata post-consumo, contribuendo alla tutela dell’ambiente. Questo notebook è un investimento sia per te che per il pianeta.

Non c’è mai stato un momento migliore per migliorare la tua esperienza informatica. Acquista il Notebook HP con Ryzen 3, SSD da 256GB e 8GB di RAM oggi stesso su Amazon e risparmia il 31% sul prezzo originale, pagando solo 399,99 euro. Ottieni prestazioni potenti, autonomia affidabile e un design ecologico, il tutto in un pacchetto che non ti deluderà mai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.