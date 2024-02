Notebook HP con RTX 3060: su Amazon il prezzo è crollato

Perfetto per il gaming, ma adatto anche a chi lavora, HP Victus 16 è protagonista oggi di un’offerta di Amazon che segnaliamo a chi cerca un notebook di fascia alta. Tra i punti di forza vale la pena segnalare, su tutti, lo schermo di grandi dimensioni e il comparto hardware.

HP Victus 16: grande sconto per il notebook

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, da top di gamma assoluto: display d 16,1 pollici con ridoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Core i7 12700H per una potenza di calcolo elevata, scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata, 16 GB di RAM di tipo DDR5, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless, batteria con autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa del portatile.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. L’immagine qui sotto, tratta dalla scheda del prodotto, mostra le porte presenti sul case: due USB Type-A su un lato, sull’altro una USB Type-A, una USB 3.2 Gen 1 Type-C, lettore SD, uscita video HDMI 2.1, slot Ethernet e jack audio da 3,5 mm.

In offerta oggi al prezzo finale di 1.099 euro, il notebook HP Victus 16 nella configurazione appena descritta è l’affare del giorno per chi cerca un computer dall’enorme potenza di calcolo, adatto al gaming e non solo. Lo sconto è applicato in automatico e non è necessario attivare coupon.

A proporre l’occasione è Amazon, occupandosi direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita in un solo giorno. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, il portatile arriverà a casa già entro domani senza spese aggiuntive.

