Notebook Lenovo con display 3K, i5 e Windows 11 con 500 euro di sconto

L’occasione Amazon del giorno arriva su questo notebook sottile, leggero e potente: stiamo parlando di Lenovo Yoga Slim 7 ProX disponibile a 899 euro con 500 euro di sconto sul prezzo di listino.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare uno dei migliori notebook sul mercato a un prezzo eccezionale. Affrettati perché l’offerta è limitata nel tempo e le scorte sono pochissime.

Lenovo Yoga Slim 7 ProX: leggero e potentissimo

Lenovo Yoga Slim 7 ProX è un notebook da 14,5 pollici con tecnologia Intel, che offre prestazioni elevate e un design elegante. Il notebook è dotato di un processore Intel Core i5 -12500H, che garantisce una velocità e una fluidità incredibili in ogni attività. La memoria RAM da 16 GB affiancata da un SSD da 512 GB offrono insieme sufficiente spazio e reattività per le tue applicazioni e i tuoi file.

Uno dei punti forza è anche il suo fantastico schermo 3K con una risoluzione di 3072×1920 pixel, che offre una qualità visiva eccezionale e una luminosità di 400 nit. Il display ha anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporta la tecnologia Dolby Vision, che rende i colori più vividi e i contrasti più profondi. Esperienza multimediale arricchita da altoparlanti stereo con Dolby Atmos, che offrono un suono avvolgente e immersivo.

La batteria dura fino a 14 ore con una singola ricarica, grazie alla tecnologia Rapid Charge Express che permette di ricaricare il 50% in soli 30 minuti. Il notebook ha anche una webcam HD con copertura fisica per la tua privacy e un lettore di impronte digitali integrato nella tastiera retroilluminata per lo sblocco rapido e sicuro.

Lenovo Yoga Slim 7 ProX è il notebook ideale per chi cerca un dispositivo versatile, affidabile e performante, che si adatta a ogni esigenza di lavoro e di intrattenimento. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista il notebook a soli 899 euro. Risparmi subito 500 euro sul listino: una occasione unica.

