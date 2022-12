Un notebook per Natale: c'è HP 15s a -200 euro

Tra le migliori offerte Amazon del giorno c’è senza dubbio quella che propone HP 15s in sconto di 200 euro rispetto al prezzo di listino. Il notebook è adatto per il lavoro, ma anche per lo studio, l’intrattenimento multimediale e la navigazione, grazie a un comparto hardware che nulla ha da invidiare a quello di alternative ben più costose.

HP 15s: il notebook è l’offerta Amazon del giorno

Passiamo in rassegna le specifiche tecniche più importanti: display da 15,6 pollici con risoluzione Full Hd, processore AMD Ryzen 5 5625U con GPU integrata, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, webcam 720p con microfono, altoparlanti, una gamma completa di porte per la connettività cablata e wireless, quasi dieci ore di autonomia e ricarica rapida. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il notebook HP 15s al prezzo finale di soli 499 euro, approfittando di uno sconto di 200 euro rispetto al prezzo di listino.

Il portatile è disponibile con spedizione gratuita e consegna in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà a casa tua, pronto da mettere sulla scrivania o sotto l’albero in vista del Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.