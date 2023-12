Notebook da regalare a Natale: ACEMAGIC AX16 a -110€

Disponibilità immediata, spedizione gratuita, consegna in un giorno e sconto di 110 euro per ACEMAGIC AX16, il notebook giusto da mettere sulla scrivania oppure sotto l’albero se si vuol regalare un portatile a Natale. Per approfittare dell’ottima offerta su Amazon non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato: basta un click ed è fatta.

L’offerta di Amazon sul notebook ACEMAGIC AX16

Con sistema operativo Windows 11, integra un display da 16 pollici con risoluzione Full HD (1920×1200 pixel), processore Intel N95 di dodicesima generazione con GPU ‎Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM LPDDR5, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB 3.2 Type-A e USB-C, lettore microSD, jack audio, uscita video HDMI e batteria con autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento, ACEMAGIC AX16 è in offerta al prezzo finale di 329 euro invece di 439 euro, grazie allo sconto di 110 euro da applicare con l’attivazione del coupon dedicato. Come scritto in apertura, la disponibilità è immediata e si può contare sulla consegna gratuita in un giorno con la spedizione gestita dalla logistica di Amazon.

Se è un regalo di Natale, l’occasione è perfetta: per l’eventuale restituzione senza spese ci sarà tempo fino a fine gennaio. Tutto ciò che bisogna fare ora è metterlo nel carrello e approfittare dell’occasione. È un portatile adatto alla produttività, ma anche allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero, realizzato da un marchio che, di recente, è riuscito a imporsi anche nel mercato Mini PC, proponendo modelli originali come nel caso di S1 con schermo LCD integrato.

