Notebook sottile e leggero con 16GB di RAM e SSD 512GB a 270,99€: DOPPIO SCONTO Amazon

Questo notebook del marchio AceMagic è un vero e proprio affare su Amazon: hai una doppia opportunità da attivare in pagina spuntando il coupon sconto e applicando il codice promozionale che trovi sotto al prezzo del prodotto che, così facendo, scenderà da 379,99 euro a 270,99. E con la spedizione Prime potresti riceverlo a casa già domani.

Notebook AceMagic in doppia offerta: la scheda tecnica

AceMagic AX15 è un notebook alimentato da un processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione che offre prestazioni elevate con un potente processore quad-core che può raggiungere una frequenza massima di 3,4 GHz, affiancato da scheda grafica integrata Intel UHD.

Con 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512GB (espandibile fino a 2TB), questo laptop offre velocità e spazio di archiviazione più che sufficienti per garantire un’esperienza fluida e salvare tutti i tuoi file personali.

Il design sottile e leggero lo rende ideale se sei sempre in movimento con dimensioni di soli 350 x 220 x 16 mm e un peso di 1,7 kg è facile da trasportare ovunque tu vada.

L’elegante case in metallo racchiude un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), sovrastato da una fotocamera frontale 720p per le tue videochiamate.

Infine, per quanto riguarda la connettività, il laptop offre il supporto per il WiFi 802.11a/b/g/n&ac ultraveloce e il Bluetooth 5.0 per una facile connessione ai dispositivi wireless. Le porte USB 3.2, USB 2.0, jack per cuffie da 3,5 mm, HDMI e RJ45 Ethernet completano il quadro. Spunta il coupon sconto, applica il codice promozionale e pagalo soltanto 270,99 euro.